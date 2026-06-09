Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt und möglicher Diebstahl von KFZ-Teilen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht auf Dienstag, den 09.06.2026, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Diebstahl und anschließend einer verhinderten Trunkenheitsfahrt. Gegen 00:30 Uhr wurde die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt über lautstarke Musik an der Herz-Jesu Kirche informiert. Vor Ort konnte ein 36-jähriger Mann angetroffen werden. Dieser führte mehrere PKW-Radkappen mit sich. Da es keinerlei plausible Erklärung über die Herkunft der Radkappen gab, wurden diese durch die Beamten sichergestellt. Da der Mann sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde die Weiterfahrt mit dem mitgeführten E-Scooter untersagt.

Haben Sie Hinweise zu dem Diebstahl, oder sind selbst geschädigt? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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