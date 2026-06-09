Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstelle - Illegale Veränderung an Kraftfahrzeug

Mutterstadt (ots)

Am Montag, den 08.06.2026 wurde in den späten Abendstunden eine Kontrollstelle in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eingerichtet. Zwei Autofahrern musste aufgrund gravierender Mängel die Weiterfahrt untersagt werden. Bei einem PKW konnte während der Kontrolle, ein illegal verändertes Fahrwerk samt Felgen festgestellt werden. Aufgrund bereits vorhandener Schleifspuren am Kotflügel wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet. Dem zweiten Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, da die Reifen vollständig verschlissen waren und bereits die Karkasse frei lag.

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