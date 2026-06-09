Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am Montag, im Zeitraum zwischen 11 - 15 Uhr parkte eine 49-jährige Frau ihren grauen PKW Kombi der Marke BMW in der Heiligensteiner Straße ordnungsgemäß in einer Parkbucht neben der Fahrbahn. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten PKW beim Vorbeifahren und beschädigte den BMW. Am geparkten PKW entstand ein geschätzter Schaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug bzw. den Fahrer geben können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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