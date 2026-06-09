PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am Montag, im Zeitraum zwischen 11 - 15 Uhr parkte eine 49-jährige Frau ihren grauen PKW Kombi der Marke BMW in der Heiligensteiner Straße ordnungsgemäß in einer Parkbucht neben der Fahrbahn. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten PKW beim Vorbeifahren und beschädigte den BMW. Am geparkten PKW entstand ein geschätzter Schaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug bzw. den Fahrer geben können, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 08:30

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Frankenthal (ots) - Am 08.06.2026, gegen 15.00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem E-Scooter vom Gelände einer Schule im Schlachthausweg und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Hierbei wurde er leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik zur Überprüfung verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab er an, zuvor Alkohol und Cannabis ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 15:49

    POL-PDLU: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot in der Fußgängerzone Ludwigshafen

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - Die Polizei führte am heutigen Montagmorgen, 08.06.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:15 Uhr Kontrollmaßnahmen in der Fußgängerzone der Bismarckstraße in Ludwigshafen durch. Ziel der Kontrolle war die Überwachung des bestehenden Durchfahrtsverbots und die Erhöhung der Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger. Mit ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 13:31

    POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht

    Ludwigshafen-Süd (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, verursachte ein 32-jähriger Fahrzeugführer in der Wittelsbachstraße bei einem Parkvorgang mit seinem Auto einen Verkehrsunfall. Durch einen unabhängigen Zeugen wurde die Polizei verständigt. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers konnte festgestellt werden, dass dieser erheblich alkoholisiert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren