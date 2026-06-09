Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 08.06.2026, gegen 15.00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem E-Scooter vom Gelände einer Schule im Schlachthausweg und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Hierbei wurde er leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik zur Überprüfung verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab er an, zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Am E-Scooter entstand nur geringfügiger Schaden.

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