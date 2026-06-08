Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot in der Fußgängerzone Ludwigshafen

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Die Polizei führte am heutigen Montagmorgen, 08.06.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:15 Uhr Kontrollmaßnahmen in der Fußgängerzone der Bismarckstraße in Ludwigshafen durch. Ziel der Kontrolle war die Überwachung des bestehenden Durchfahrtsverbots und die Erhöhung der Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger.

Mit insgesamt neun Polizeikräften wurden fünf Verstöße durch Kraftfahrzeugführende sowie neun Verstöße durch Fahrradfahrende geahndet.

Die Polizei weist darauf hin, die besonderen Regelungen in Fußgängerzonen dienen dem Schutz des Fußgängerverkehrs, die Nutzung der Verkehrsfläche ist diesem primär vorbehalten. Insbesondere in stark frequentierten Bereichen führen unerlaubte Durchfahrten nicht selten zu gefährlichen Situationen. Entsprechende Kontrollen werden auch künftig durchgeführt, um die Einhaltung der Verkehrsregeln sicherzustellen.

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