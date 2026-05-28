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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 21:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Nordring. Ein PKW-Fahrer touchierte mit seinem roten Kleinwagen in einer Linkskurve in Höhe der Hausnummer 47 zunächst einen Randstein am rechten Fahrbahnrand und beschädigte dabei seinen Reifen so stark, dass dieser platzte. Trotz des Schadens setzte er seine Fahrt fort und beschädigte in der Folge einen Kleinbus, welcher am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht quer zur Straße geparkt war. Nachdem er danach den Schaden an den Fahrzeugen in Augenschein genommen hatte, setzte er seine Fahrt fort. Nach Zeugenhinweisen konnte der Fahrer des roten Kleinwagens durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Sollten sie den Verkehrsunfall beobachtet haben oder weitere Hinweise hierzu geben können, so setzen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 - 963 24205
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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