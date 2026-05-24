Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Scheibe an PKW eingeschlagen - Täter unbekannt

Ludwigshafen - West (ots)

In der Nacht von Freitag, den 22.05.2026, auf Samstag, den 23.05.2026, wurde ein geparkter PKW eines 30-Jährigen aus Ludwigshafen beschädigt. Das Fahrzeug, ein schwarzer Fiat Punto, parkte in der Frankenthaler Straße. Der Eigentümer musste feststellen, dass durch einen unbekannten Täter die Heckscheibe des PKW eingeschlagen worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500EUR.

Sollten sie Hinweise auf den Täter geben können, werden sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen (Tel.: 0621 963-24250; E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de).

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