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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung - zwei Männer leicht verletzt

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Samstagvormittag, den 23.05.2026, kam es in der Falkenstraße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-Jährigen und einem 43-Jährigen aus Ludwigshafen. Die beiden Männer kennen sich flüchtig und hatten eine Meinungsverschiedenheit, welche sodann eskalierte. Der 43-Jährige Beteiligte war zudem stark alkoholisiert. Beide trugen Verletzungen am Kopf und im Gesicht davon.

Gegenüber der Polizei zeigten sich die Beteiligten ebenfalls weiterhin aggressiv. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und musste während der Fahrt dauerhaft durch die Polizei fixiert werden. Der 56-Jährige kam wiederholt den Anweisungen der Beamten nicht nach und musste letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend ins polizeiliche Gewahrsam verbracht werden. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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