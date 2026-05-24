Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung - zwei Männer leicht verletzt

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Samstagvormittag, den 23.05.2026, kam es in der Falkenstraße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 56-Jährigen und einem 43-Jährigen aus Ludwigshafen. Die beiden Männer kennen sich flüchtig und hatten eine Meinungsverschiedenheit, welche sodann eskalierte. Der 43-Jährige Beteiligte war zudem stark alkoholisiert. Beide trugen Verletzungen am Kopf und im Gesicht davon.

Gegenüber der Polizei zeigten sich die Beteiligten ebenfalls weiterhin aggressiv. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und musste während der Fahrt dauerhaft durch die Polizei fixiert werden. Der 56-Jährige kam wiederholt den Anweisungen der Beamten nicht nach und musste letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend ins polizeiliche Gewahrsam verbracht werden. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

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