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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Kurt-Schumacher-Straße in Ludwigshafen. Die 19-Jährige Geschädigte aus Ludwigshafen parkte ihren PKW, einen weißen Skoda Fabia, während ihres Einkaufs auf dem Parkplatz und musste sodann einen Unfallschaden feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.000EUR. Der Verursacher ist nicht bekannt.

Hinweise zum Verkehrsunfall werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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