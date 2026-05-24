Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in der Rheinallee

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag den 24.05.2026, gegen 1:25 Uhr nahmen Polizeikräfte den Verkehrsunfall eines 42-jährigen Autofahrer auf, da dieser auf der Rheinallee in Ludwigshafen am Rhein von der Fahrbahn abkam. Die Beamten bemerkten bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem 42-Jährigen wurde auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, weshalb Zeugen gesucht werden. Haben Sie zum oben genannten Zeitpunkt einen Verkehrsunfall bzw. einen auffälligen Autofahrer wahrgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Weiterhin erfolgt die Prüfung hinsichtlich der Entziehung der Fahrerlaubnis.

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