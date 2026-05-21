Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 19.05.2026, 07:45 Uhr bis Mittwoch, den 20.05.2026, 06:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle im Industriehof in der Franz-Kirrmeier-Straße ein. Im Inneren wurden Schlösser von mehreren Lagerräumen gewaltsam geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung des Industriehofs gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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