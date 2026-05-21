PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 19.05.2026, 07:45 Uhr bis Mittwoch, den 20.05.2026, 06:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle im Industriehof in der Franz-Kirrmeier-Straße ein. Im Inneren wurden Schlösser von mehreren Lagerräumen gewaltsam geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung des Industriehofs gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 12:42

    POL-PDLU: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Altrip (ots) - Am frühen Morgen des 21.05.2026, unterzogen die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt einen PKW in der Römerstraße einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass für das Auto kein Versicherungsschutz bestand. Die 35-jährige Fahrerin konnte sich dies vor Ort nicht erklären. Die Kennzeichen wurden durch die Beamten sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 12:41

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

    Mutterstadt (ots) - Am 20.05.2026 gegen 16 Uhr wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt durch eine aufmerksame Zeugin über eine Verkehrsunfallflucht informiert. Hierbei touchierte ein PKW einen Laternenmast im Medardusring und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Beamten konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 60-jährigen Fahrer konnte deutlicher ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 09:09

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 20.05.2026, gegen 16:25 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kurze Straße in 67063 Ludwigshafen. Ein PKW, vermutlich SUV, befuhr die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Kurze Straße. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Kurze Straße. An der Kreuzung Rheinuferstraße/Kurze Straße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des von rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren