POL-PDLU: Altrip
Ludwigshafen (ots)
Am frühen Morgen des 21.05.2026, unterzogen die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt einen PKW in der Römerstraße einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass für das Auto kein Versicherungsschutz bestand. Die 35-jährige Fahrerin konnte sich dies vor Ort nicht erklären. Die Kennzeichen wurden durch die Beamten sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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