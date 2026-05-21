POL-PDLU: Altrip

Frankenthal (ots) - In der Nacht zum 21.05.2026 kam es im Bereich der Oggersheimer Straße und Frankenthaler Straße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw. Bei bislang acht beschädigten Pkw konnten jeweils an der Beifahrerseite ein über die komplette Seite verlaufender Kratzer festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei ...

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