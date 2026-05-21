Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 20.05.2026, gegen 16:25 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kurze Straße in 67063 Ludwigshafen. Ein PKW, vermutlich SUV, befuhr die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Kurze Straße. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Kurze Straße. An der Kreuzung Rheinuferstraße/Kurze Straße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers und touchierte diesen mit niedriger Geschwindigkeit. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Hemshofstraße.

Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen oder dem PKW geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

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