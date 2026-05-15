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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Verkehrsunfall mit 15-jährigem Motorradfahrer

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Donnerstagabend, den 14.05.2026 gegen 20:00 Uhr, kam es in der Mittelpartstraße in Ludwigshafen - Oggersheim zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 15-Jährigen aus Ludwigshafen. Der Jugendliche befuhr unbefugt mit dem Motorrad seiner Mutter die Mittelpartstraße in Richtung Melm und kam augenscheinlich infolge unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der junge Fahrer trug keinen Helm und kollidierte mit einem Findling sowie dem Sicherungspfosten eines Baumes. Er verlor das Bewusstsein und wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 15-Jährige befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und durch die Polizei sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24204 (0621/96324250)
E-Mail: piludwigshafen2s.be@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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