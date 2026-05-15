POL-PDLU: Frankenthal - Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

Kleinniedesheim (ots) - Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 13:30 Uhr, wurde durch Zeugen bei der Polizei in Frankenthal gemeldet, dass es soeben zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kleinniedesheim kommt. Noch während der Anfahrt der Polizeikräfte, wird gemeldet, dass der Täter bereits geflüchtet ist. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Täter über ein Gartentor auf das Grundstück gelangt ist und durch eine ...

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