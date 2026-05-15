POL-PDLU: Frankenthal - Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt
Frankenthal (ots)
Am 14.05.2026, gegen 08.30 Uhr, wurde ein auffällig fahrender Pkw im Nordring durch einen Zeugen gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte dieser auf Höhe der Hausnummer 58 festgestellt werden. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin, eine 67-jährge Frau aus Frankenthal, konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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