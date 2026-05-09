Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026 um 13:45 Uhr, wird der Polizei eine randalierende Person in der Yorckstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Person bereits mit einem E-Scooter entfernt, konnte aber in der Rheinuferstraße festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers aus Böhl-Iggelheim, konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der geführte E-Scooter am selben Tag entwendet wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter wurde sichergestellt.

Den 26-Jährigen erwartet nun neben der Trunkenheitsfahrt ein Verfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell