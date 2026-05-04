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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Getunter Roller aus dem Verkehr gezogen

Limburgerhof (ots)

Am Sonntagmittag des 03.05.2026 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 16 Uhr ein Motorroller in der Neuhofener Straße auf. Der 16-jährige Fahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und konnte schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Am Fahrzeug konnten mehrere technische Veränderungen festgestellt werden, durch welche die Betriebserlaubnis erloschen war. Das Fahrzeug wurde derart manipuliert, dass hierdurch die für den Fahrzeugtyp zulässige Höchstgeschwindigkeit gesteigert wurde. Der Fahrer konnte lediglich eine unzureichende Fahrerlaubnis der Klasse AM vorweisen. Der Roller wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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