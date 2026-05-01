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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zusammenstoß zwischen 10-jährigem Radfahrer und Pkw

Speyer (ots)

Am 30.04.2026 gegen 16:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich Theodor-Heuss-Straße / Ludwig-Uhland-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der 10-jährige Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Theodor-Heuss-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. An der Einmündung zur Ludwig-Uhland-Straße missachtete das Kind nach derzeitigem Stand der Ermittlungen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Radfahrer und Fußgänger. In der Folge kollidierte der Junge mit dem Pkw einer ordnungsgemäß abbiegenden 72-jährigen Autofahrerin, die bei Grünlicht von der Ludwig-Uhland-Straße nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße einfuhr. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers stieß das Fahrrad gegen die Beifahrerseite des Pkw und der Junge kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt der 10-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Diagnostik durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand durch die Kollision ein Sachschaden an der kompletten Beifahrerseite, der auf ca. 2.000 Euro geschätzt wird. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad blieb mit etwa 30 Euro geringfügig.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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