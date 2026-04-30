Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbörse aus Rucksack entwendet

Speyer (ots)

Zu einem sogenannten Taschendiebstahl kam es am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr in der Speyerer Innenstadt. An der Kasse eines Geschäftes in der Gilgenstraße, musste die 54-jährige Geschädigte feststellen, dass der Reißverschluss ihres Rucksackes geöffnet und die Geldbörse entwendet worden war. Täterhinweise sind nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Speyerer Innenstadt beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

So schützen Sie sich vor Taschendieben - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

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