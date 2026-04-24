Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Donnerstagabend, des 23.04.2026, kam es in der Assenheimer Straße zu einem Alleinunfall eines Motorradgespannes. Die 58-jährige Fahrerin fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem 67-jährigen Begleiter, welcher im Beiwagen saß, die Assenheimer Straße entlang. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsschild. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein geringer Schaden.

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