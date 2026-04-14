Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 13.04.2026 gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Eisenbahnstraße in Frankenthal ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Den bisherigen Erkenntnissen nach stürzte ein 57-jähriger E-Scooter Fahrer alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug. Durch den Sturz zog sich der Fahrer trotz getragenem Helm schwere Verletzungen im Gesicht sowie an den Händen zu. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 57-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in die nächstgelegene Unfallklinik verbracht. Am geführten E-Scooter entstand geringer Sachschaden. Eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer am Unfallgeschehen ist auszuschließen. Der getragene Helm dürfte beim Unfallgeschehen weitere und multiplere Kopfverletzungen verhindert haben. Die Polizei empfiehlt daher auch beim Führen von E-Scootern gleichermaßen wie beim Fahrradfahren das Tragen eines Helms.

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