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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026 um 10:45 Uhr, entwendete eine männliche Person Bekleidung aus einem Geschäft in der Rheingalerie. Die Person wurde durch den Ladendetektiv verfolgt und konnte am Rheinufer gestellt werden. Der 26-jährige Täter griff daraufhin den Ladendetektiv an, würgte und bedrohte diesen und konnte so abermals flüchten. Im Rahmen durchgeführter polizeilicher Fahndungsmaßnahme konnte die Person wenig später mit dem Diebesgut festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Beendigung aller Maßnahmen auf der Polizeidienststelle wurde er auf freien Fuß entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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