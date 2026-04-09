Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Speyer (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer. Der junge Mann kollidierte in der Eichendorffstraße mit seinem Pkw mit einer Gebäudefassade, verursachte massiven Sachschaden und flüchtete anschließend mit seinem Pkw. Sein 17-jähriger Beifahrer verblieb vor Ort. Durch umfangreiche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen gelang es, den zwischenzeitlich fußläufigen flüchtenden Fahrer aufzufinden. Da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird neben Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird gegen ihn auch hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da er nicht im Besitz der Führerscheinklasse B ist.

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