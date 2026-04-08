POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter
Waldsee (ots)
Am Dienstagabend des 07.04.2026 konnte im Rahmen der Streife ein 16-jähriger mit seinem E-Scooter fahrend in der Schillerstraße angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Durch die Polizeibeamten konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine Konzentration von 1,0 Promille. Der Fahrer wurde Zwecks Durchführung eines beweisverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, der E-Scooter präventiv sichergestellt.
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