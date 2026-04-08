POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Dienstag, dem 07.04.2026, kam es im Bereich der L 528 zu zwei Verkehrsunfällen mit leichtverletzten Personen. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 53-jährige mit ihrem Auto die L 528 in Richtung Meckenheim hinter zwei Traktoren mit Anhänger und einem weiteren Auto. Die Fahrerin entschied sich, die vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu überholen und scherte aus. Der erste Traktor begann, nach rechts in einen ...

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