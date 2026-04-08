PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Waldsee (ots)

Am Dienstagabend des 07.04.2026 konnte im Rahmen der Streife ein 16-jähriger mit seinem E-Scooter fahrend in der Schillerstraße angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Durch die Polizeibeamten konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine Konzentration von 1,0 Promille. Der Fahrer wurde Zwecks Durchführung eines beweisverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, der E-Scooter präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 14:43

    POL-PDLU: Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Dienstag, dem 07.04.2026, kam es im Bereich der L 528 zu zwei Verkehrsunfällen mit leichtverletzten Personen. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 53-jährige mit ihrem Auto die L 528 in Richtung Meckenheim hinter zwei Traktoren mit Anhänger und einem weiteren Auto. Die Fahrerin entschied sich, die vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu überholen und scherte aus. Der erste Traktor begann, nach rechts in einen ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 14:41

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen

    Waldsee, Schifferstadt (ots) - Am Dienstagmorgen des 07.04.2026 wurden durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr Kontrollstellen an der K 13 in Waldsee mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen sowie in der Burgstraße in Schifferstadt eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnte ein 53-jähriger Autofahrer festgestellt werden, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann zeigte außerdem drogentypische Auffälligkeiten in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren