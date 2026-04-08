Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollstelle mit Geschwindigkeitsmessungen

Frankenthal (ots)

Am 07.04.2026 wurde im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Straße Am Kanal in Frankenthal durch Polizeibeamte hiesiger Dienststelle sowie unterstützende Kräfte der Bereitschaftspolizei eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt konnten so über die gesamte Dauer der Kontrollstelle 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Weiterhin konnten insgesamt neun weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und geahndet werden. Gegen alle betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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