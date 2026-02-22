PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Beim Autorennen nicht mit der Polizei gerechnet

Frankenthal (ots)

Im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt wurden die Beamten am 22.02.2026 um kurz nach Mitternacht auf zwei Fahrzeuge aufmerksam, welche hintereinander fahrend, mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit, durch die Beindersheimerstraße in Frankenthal fuhren. Beide Fahrzeuge nahmen die Anwesenheit der Streife offenbar nicht wahr, woraufhin diese durch weitere gefährliche Fahrmannöver wie, absichtliches Schlangenlinienfahren bei überhöhter Geschwindigkeit, starkes Beschleunigen sowie Abbremsen und das Aussschalten der kompletten Beleuchtung weitere Verstöße sammelten. Beide Fahrzeuge, ein Ford Fiesta und ein Opel Corsa aus Frankenthal wurden nachfolgend einer Verkehrskontrolle unter zogen. Gegen die 19- und 20-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen es Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und die Führerscheine mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Beiden wurde folglich die Weiterfahrt untersagt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal
Tim Seitz
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

