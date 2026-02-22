Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendgruppe versucht Zigarettenautomaten aufzubrechen

Heuchelheim bei Frankenthal (ots)

Aufmerksame Anwohner bemerken am Samstag den 21.02.2026, dass fünf Jugendliche versuchen den Zigarettenautomat in der Dürkheimerstraße in Heuchelheim bei Frankenthal aufzubrechen. Diese wirkten mit massiver Gewalt auf den Automaten ein und beschädigten diesen dadurch. Nachdem die Zeugen die Tatverdächtigen ansprachen flüchteten diese zu Fuß, konnten jedoch einige Straßen weiter, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den fünf 15-16 jährigen konnte entsprechendes Tatwerkzeug aufgefunden werden. Die Tatbeteiligung der Einzelnen Tatverdächtigen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Zigarettenautomat ist ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Entwendet wurde letztlich allerdings nichts.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

