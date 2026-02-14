Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fastnachtsumzug in Frankenthal und Birkenheide

Frankenthal (ots)

Bei dem parallel stattfindenden Fastnachtsumzug in Birkenheide waren laut Veranstalter schätzungsweise 7.000 Besucher anwesend. Hier kam es im Verlauf bis zum frühen Abend zu einer Beleidigung. Im Übrigen verlief der Einsatz aus polizeilicher Sicht sehr friedlich und störungsfrei.

Zur Sicherheit der Zuschauer setzte die Polizei Frankenthal ca. 140 Kräfte ein und wurde dabei von der Bereitschaftspolizei sowie der Kriminaldirektion Ludwigshafen unterstützt.

Bei beiden Veranstaltungen wurden mehrere Personenkontrollen und Verkehrskontrollen durchgeführt, eine Person erhielt einen Platzverweis. Im Rahmen des Abreiseverkehrs in Frankenthal kam es zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Erneut bewährte sich die Videoüberwachung des Rathausplatzes, um anbahnende Schlägereien, bei zumeist alkoholisierten Personen, bereits im Keim zu ersticken.

