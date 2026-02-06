Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte brechen in Haus ein - Hinweise gesucht

Mutterstadt (ots)

Im Tagesverlauf am Donnerstag (05.02.26) wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Brunnenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Terassentür in das Objekt und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.lpr.de) entgegen. Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621 963- 21177 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell