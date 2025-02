Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senioren-Ehepaar, 88 und 90 Jahre alt, aus Neuhofen

Neuhofen (ots)

Seit Dienstag, 11.02.2025, wird ein in Neuhofen wohnendes Ehepaar, 88 und 90 Jahre alt, vermisst. Das Paar verließ heute, Dienstag, gegen 14:00 Uhr ihren Wohnort in einem Seniorenheim. Zuletzt wurden die Vermissten dort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 88-Jährige sitzt in einem Rollstuhl und wird von ihrem Ehemann geschoben, beide leiden an Demenz und sind nicht orientiert, es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Paar in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der vermissten Frau:

Weißes, kinnlanges Haar, schlank; sie trug einen hellblauen Strickpullover, eine dunkle Stoffhose und Hausschuhe.

Beschreibung des vermissten Mannes:

Graues Haar, hohe Stirn, schlank; er trug ein rot-blau kariertes Hemd, eine blaue Trainingshose mit engem Bund an den Beinen und ebenfalls Hausschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden. Wenn Sie die Vermissten sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

