Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raub im Lebensmittelladen in der Straße Am Kanal

Frankenthal (ots)

Am Samstagnachmittag, 13.10.2024, betrat ein Täter einen Lebensmittelladen in der Straße Am Kanal in Frankenthal und bedrohte die Kassiererin mit einem Messer. Anschließend entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld aus dem Kassenbereich und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, welche eine blaue Jeans, schwarze Schuhe, graue Weste, schwarze Jacke, schwarze Kappe von Nike und einen dunkelgrünen Schal trug. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Wer hat am Samstagnachmittag Beobachtungen im Umfeld des Lebensmittelladens (Am Kanal, Foltzring, Schießgartenweg, Schützenweg) gemacht?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

