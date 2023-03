Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und der Polizeiinspektion Speyer: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls - Auslobung von 2.500 Euro

Speyer (ots)

Am 24.01.2023, gegen 3:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tiefgarage in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer ein und stahlen ein dunkelblaues Canyon Spectral E-Bike.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal fahndet die Polizei Speyer derzeit nach den Unbekannten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kennt die Männer? Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://s.rlp.de/iZb6P

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung der Täter führten, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer, Telefonnummer 06232-137-254 (oder -0) oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung der Bilder der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Strafverfolgung. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, die veröffentlichten Bilder zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell