Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbekannter nach Bedrohung mit Pistole gesucht

Speyer (ots)

Am 10.09.2021 zwischen 19:25 Uhr und 19:40 Uhr begegnete mehreren Passanten in der Hans-Sachs-Straße und in der Lessingstraße ein unbekannter Mann, welcher eine Waffe, offenbar eine Pistole, im Bereich des Hosenbundes mitführte. Gegenüber einer Gruppe von Kindern habe er diese sogar auf den Boden gerichtet und sie durchgeladen. Dabei habe er die Kinder verbalaggressiv aufgefordert, sich zu entfernen. Ob es sich bei der Waffe um eine Schusswaffe oder ein Spielzeug handelte, konnten die Zeugen nicht feststellen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Die Polizei Speyer hat gegen den Unbekannten ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Der Täterbeschreibung zufolge ist er zwischen 20 und 30 Jahren alt, 175-180cm groß, kräftig gebaut, hat kurze blonde Haare, einen bunt tätowierten Arm, trug zur Tatzeit eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt. Außerdem hatte er einen auffälligen Gang.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell