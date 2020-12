Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 18.12.2020 um 20:23 Uhr befährt ein 22-jähriger Seat-Fahrer mit seinem PKW die K 2 von Lambsheim kommend in Richtung Gerolsheim. In einer Linkskurve auf Höhe des Geländes der ortsansässigen Mülldeponie verliert der PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen PKW und kommt von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigt er eine Straßenbahnmarkierung und kommt schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Seat-Fahrer bleibt unverletzt. Bei dem Fahrer des PKW kann während der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 Promille festgestellt werden. Er wird zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite PKW muss durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 8000 EUR geschätzt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

