Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gescheiterter Fluchtversuch nach Trunkenheitsfahrt

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Friedelsheim (ots)

Am 08.08.2026 gegen 04:10 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim über einen schlangenlinienfahrenden Fahrradfahrer in Friedelsheim informiert. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 21-jährige Fahrradfahrer in der Hauptstraße in Friedelsheim angetroffen werden. Beim Erblicken der Polizeibeamten versuchte der Mann fußläufig die Flucht zu ergreifen. Durch die Beamten konnte der Mann eingeholt und fixiert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Mann wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde. Dem 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

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