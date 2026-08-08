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POL-PDNW: Gescheiterter Fluchtversuch nach Trunkenheitsfahrt

POL-PDNW: Gescheiterter Fluchtversuch nach Trunkenheitsfahrt
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Friedelsheim (ots)

Am 08.08.2026 gegen 04:10 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim über einen schlangenlinienfahrenden Fahrradfahrer in Friedelsheim informiert. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 21-jährige Fahrradfahrer in der Hauptstraße in Friedelsheim angetroffen werden. Beim Erblicken der Polizeibeamten versuchte der Mann fußläufig die Flucht zu ergreifen. Durch die Beamten konnte der Mann eingeholt und fixiert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Mann wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde. Dem 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Keßler, Polizeioberkommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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