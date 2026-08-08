Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 06.08.2026 gegen 16:25 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem einem BMW an einen ordnungsgemäß geparkten Ford in einer Tiefgarage eines Hotels in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Vorfall wurde durch eine Videokamera des Hotels aufgezeichnet, sodass nun weitere Ermittlungen hinsichtlich des verursachenden Fahrzeugführers durchgeführt werden können. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

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