PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 06.08.2026 gegen 16:25 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem einem BMW an einen ordnungsgemäß geparkten Ford in einer Tiefgarage eines Hotels in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Vorfall wurde durch eine Videokamera des Hotels aufgezeichnet, sodass nun weitere Ermittlungen hinsichtlich des verursachenden Fahrzeugführers durchgeführt werden können. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2026 – 06:10

    POL-PDNW: Ladendiebstahl

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 07.08.2026 gegen 14:30 Uhr entwendeten zwei männliche Täter in einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. zwei Unterhosen, sowie eine Powerbank. Die Diebstahlshandlung wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet, sodass die Täter letztlich der Polizei übergeben und nun einem Strafverfahren zugeführt werden konnten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Roth, POK Telefon: 06321-854-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 08.08.2026 – 06:09

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 07.08.2026 um 18:20 Uhr beabsichtigte ein Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. auf die Straße einzufahren. Hierbei missachtete dieser einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Fahrradfahrer, wodurch es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei zu Boden und klagte über Schmerzen im Arm. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren