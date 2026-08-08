Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Ladendiebstahl
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 07.08.2026 gegen 14:30 Uhr entwendeten zwei männliche Täter in einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. zwei Unterhosen, sowie eine Powerbank. Die Diebstahlshandlung wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet, sodass die Täter letztlich der Polizei übergeben und nun einem Strafverfahren zugeführt werden konnten.
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