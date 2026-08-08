Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.08.2026 um 18:20 Uhr beabsichtigte ein Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. auf die Straße einzufahren. Hierbei missachtete dieser einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Fahrradfahrer, wodurch es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei zu Boden und klagte über Schmerzen im Arm. An dem Mercedes, sowie an dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell