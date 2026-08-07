Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtragsmeldung: Umgekippter Lkw auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim - Vollsperrung

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Schifferstadt (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldung um 18:12 Uhr

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6329406)

Am 07.08.2026 gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim, kurz vor der Anschlussstelle Schifferstadt, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr den rechten Fahrstreifen und erkannte einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden Pkw zu spät. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes musste der Fahrer nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Hierbei geriet der Sattelzug ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Durch die Kollision kippte der Sattelzug auf die Mittelschutzplanke, wodurch beide Fahrtrichtungen betroffen waren. Zudem traten Betriebsstoffe aus und Teile der Ladung verteilten sich auf der Fahrbahn.

Der Fahrer des Sattelzuges konnte sich eigenständig aus der Zugmaschine befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren die Feuerwehr Schifferstadt, die Autobahnmeisterei Ruchheim, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Aufgrund des erforderlichen Kraneinsatzes bleibt die Fahrtrichtung Hockenheim weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitung wurde am Autobahnkreuz Mutterstadt eingerichtet.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz wird über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

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