Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erstmeldung: Umgekippter Lkw auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim - Vollsperrung

Schifferstadt (ots)

Am 07.08.2026 gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim, kurz vor der Anschlussstelle Schifferstadt, ein Verkehrsunfall mit einem umgekippten Sattelzug.

Der Lkw kippte auf die Mittelschutzplanke, wodurch beide Fahrtrichtungen betroffen sind.

Die Fahrtrichtung Hockenheim ist derzeit voll gesperrt. Eine Umleitung wurde am Autobahnkreuz Mutterstadt eingerichtet.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz wird aktuell über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim wird nachberichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell