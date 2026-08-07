Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weitere Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Auch am gestrigen Donnerstag (06.08.2026) haben Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Zwischen 14:30 Uhr und 15:20 Uhr hielten sich in der Waldstraße in Wachenheim insgesamt sieben Fahrzeugführer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Tagesschnellste wurde mit 45 km/h gemessen.

Im Anschluss daran, wurde der Verkehr im Triftweg in Bad Dürkheim überwacht, wo ebenfalls 30 km/h vorgeschrieben sind. Zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr kam es zu zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit 42 km/h betrug.

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