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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weitere Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Auch am gestrigen Donnerstag (06.08.2026) haben Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Zwischen 14:30 Uhr und 15:20 Uhr hielten sich in der Waldstraße in Wachenheim insgesamt sieben Fahrzeugführer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Tagesschnellste wurde mit 45 km/h gemessen.

Im Anschluss daran, wurde der Verkehr im Triftweg in Bad Dürkheim überwacht, wo ebenfalls 30 km/h vorgeschrieben sind. Zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr kam es zu zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit 42 km/h betrug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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