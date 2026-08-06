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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Abschlussmeldung: Lkw-Reifenplatzer verursacht Waldbrand neben der A61 bei Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Durch die Feuerwehren konnte der Waldbrand gelöscht werden, sodass die BAB61 um 19:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Im Einsatz waren insgesamt circa 150 Kräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis, die Autobahnmeisterei Ruchheim und die Polizeiautobahnstation Ruchheim. Die Polizei weist darauf hin, dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit die Brandgefahr durch weggeworfene Zigaretten oder wie in diesem Fall durch bereits geringen Funkenflug sehr hoch ist.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiautobahnstation Ruchheim
Bauer, PK
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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