Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorsicht vor Betrüger - aktuelle Warnmeldung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 05.08.2026, kam es zur Mittagszeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Neustadt zu einem Betrug zum Nachteil eines Seniors. Demnach wurde dieser von einem unbekannten Mann aus einem dunklen Fahrzeug heraus angesprochen. Mithilfe geschickter Gesprächsführung gelang es dem Täter, den Senior vor Ort zum Kauf mehrerer Uhren zu leiten. Der Senior übergab dem Täter einen hohen dreistelligen Betrag, erhielt die Uhren und bemerkte im Nachgang eine schlechte Qualität. Die Kriminalpolizei Neustadt hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und möchte in diesem Zusammenhang eindringlich vor solchen Betrugsmaschen warnen. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei - um sich vor Betrug zu schützen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sie durch eine fremde Person angesprochen werden. - Gehen Sie nicht ohne Weiteres auf die Wünsche Ihres Gegenübers ein. - Sollten Sie einen solchen Sachverhalt selbst wahrnehmen, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. - Im besten Fall stellt sich der Sachverhalt als harmlos heraus. Im Zweifelsfall könnten Sie aber auch eine Straftat vereiteln und Mitbürgerinnen und Mitbürger vor großem Schaden bewahren!

- Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

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