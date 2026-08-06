Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Nachtrag Lkw-Reifenplatzer verursacht Waldbrand neben der A61 bei Schifferstadt

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Schifferstadt (ots)

Durch die Feuerwehr konnte der Waldbrand aktuell unter Kontrolle gebracht werden, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Allerdings gestalten sich die Löscharbeiten sehr schwierig, da vor Ort kein Löschwasser vorhanden ist. Dieses muss komplett über die Feuerwehrfahrzeuge bereitgestellt werden. Hierzu müssen die Feuerwehrfahrzeuge allerdings regelmäßig Löschwasser nachtanken. Um die Betankung der Feuerwehrfahrzeuge zu gewährleisten, müssen diese entgegen der Fahrtrichtung zwischen der Brandstelle und der Ausfahrt Schifferstadt pendeln. Die A61 bleibt in Fahrtrichtung Hockenheim zwischen den Anschlussstellen Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer daher bis auf weiteres komplett gesperrt.

Nach aktuellen Angaben der Feuerwehr ist durch den Brand ein Waldstück in der Größe von ca. 50.000qm betroffen.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim berichtet nach.

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