Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Erstmeldung zu Lkw-Reifenplatzer verursacht Waldbrand neben der A61 bei Schifferstadt

Speyer (ots)

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, gingen bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr und der Einsatzzentrale der Polizei in Ludwigshafen mehrere Anrufe über einen Waldbrand neben der A61 kurz vor dem Autobahnparkplatz Birkenschlag bei Schifferstadt ein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, wurde der Waldbrand durch einen Lkw verursacht. Dieser hatte an der Örtlichkeit einen Reifenplatzer wodurch die kaputte Reifenkarkasse Feuer fing, sich von der Felge löste, in den angrenzenden Wald flog und den Brand auslöste.

Aktuell laufen die Löscharbeiten an der Einsatzstelle. Aufgrund des starken Rauches, welcher auf die A61 zog und plötzlich zu einer starken Sichtbehinderung für den Verkehr führte, musste die Autobahn in Richtung Hockenheim aktuell voll gesperrt werden.

Durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim wird nachberichtet, sobald es neue Erkenntnisse gibt.

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