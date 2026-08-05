Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen
Bad Dürkheim (ots)
Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche führte die Polizei gestern und heute Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim durch.
Am Dienstag wurde im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr der Verkehr in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim gemessen. Insgesamt sechs Fahrzeuge fuhren zu schnell, wobei der Spitzenreiter bei erlaubten 30 km/h mit 46 km/h unterwegs war.
Im Anschluss mussten in der Gaustraße, wo ebenfalls höchstens 30 km/h vorgeschrieben sind, zwischen 15:40 Uhr und 16:15 Uhr acht Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 38 km/h gemessen.
Am heutigen Mittwoch wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt. Zwischen 10:15 Uhr und 12:35 Uhr hielten sich insgesamt 13 Fahrzeuge nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h. Der Tagesschnellste wurde mit 56 km/h gemessen.
Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim weist darauf hin, dass auch in den kommenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.
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Thomas Wymar
Telefon: 06322 963 2702
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