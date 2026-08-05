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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Laser-Geschwindigkeitskontrolle

POL-PDNW: Laser-Geschwindigkeitskontrolle
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Grünstadt (ots)

Gestern (04.08.26) führte die Polizei in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle in der Otto-Fliesen-Straße durch. Dabei wurden 29 Personen festgestellt, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Mit 45 km/h wurde der Schnellste gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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