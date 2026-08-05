Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Laser-Geschwindigkeitskontrolle
Grünstadt (ots)
Gestern (04.08.26) führte die Polizei in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle in der Otto-Fliesen-Straße durch. Dabei wurden 29 Personen festgestellt, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Mit 45 km/h wurde der Schnellste gemessen.
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