Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Laser-Geschwindigkeitskontrolle

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Grünstadt (ots)

Gestern (04.08.26) führte die Polizei in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle in der Otto-Fliesen-Straße durch. Dabei wurden 29 Personen festgestellt, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Mit 45 km/h wurde der Schnellste gemessen.

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