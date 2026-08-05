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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall - Geschädigter gesucht

POL-PDNW: Unfall - Geschädigter gesucht
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Großkarlbach (ots)

Gestern (04.08.26) gegen 10:00 Uhr wurde in der Hauptstraße ein geparktes Fahrzeug von einer Autofahrerin beim Vorbeifahren gestreift. Im Anschluss verließ die Frau die Unfallstelle und zeigte den Unfall erst später persönlich bei der Polizei an. Das beschädigte Fahrzeug könnte am linken Außenspiegel beschädigt sein. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Der Halter oder die Halterin des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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