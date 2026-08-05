Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Frontalzusammenstoß

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Haßloch (ots)

Von Haßloch nach Meckenheim war am Dienstagabend (4. Aug, 20 Uhr) der Fahrer eines Citroen unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem VW frontal zusammenstieß. Der 47-Jährige VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Unfall nicht verhindern. Die Fahrzeuge kam von der Fahrbahn ab und blieben auf der Seite liegen. Beide Fahrer mussten im Krankenhaus behandelt werden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 30.000 Euro. Der 23-jährige Unfallverursacher muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

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