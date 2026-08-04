PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: B 9 - Pkw in Vollbrand

POL-PDNW: B 9 - Pkw in Vollbrand
  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Dienstag kam es gegen 18:45 Uhr auf der B 9 zwischen dem Autobahnkreuz Oggersheim und der Anschlussstelle Oggersheim in Fahrtrichtung Frankenthal zu einem Pkw-Brand. Der 22-jährige Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen und dieses verlassen. Der Pkw brannte im Anschluss fast vollständig aus und musste im Anschluss abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten musste die B 9 kurzzeitig in Fahrtrichtung Frankenthal voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Oggersheim abgeleitet. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Neben einer Streife der Autobahnpolizei Ruchheim befanden sich 22 Kräfte der Feuerwehren Ludwigshafen und Ruchheim mit fünf Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Autobahnpolizei Ruchheim
PHK Golfier

Telefon: 06327-9330
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 03:48

    POL-PDNW: Feierabend endet mit Blutentnahme

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 03.08.2026 um 00:05 Uhr wurde ein 22-Jährige mit seinem Mercedes in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in den Feierabend. Während der Kontrolle konnten bei diesem mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 21:16

    POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 02.08.2026 um 20:00 Uhr wurde 38-Jährige mit einem Miet-E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dieser trat bereits im Februar diesen Jahres mit einer Fahrt unter THC-Einfluss in Erscheinung. Daher wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren